Sağlıklı Hayat Merkezi projesi hazır

Eski hastane bölgesinde bulunan alana yapılması planlanan Sağlıklı Hayat Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu için proje çalışmaları tamamlandı. İlçe Sağlık Merkezi Müdürü Dr. Ahmet Timur, ruhsat işlemlerin tamamlanması için Sağlıklı Hayat Merkezi Projesini Belediye başkanı Kağan Mehmet Usta'ya teslim etti.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta yaptığı açıklama da, "Sağlıklı Hayat Merkezi projesi önemli bir yatırımdır. Bu önemli yatırımın ilçemize kazandırılmasında büyük emekleri olan bütün Bursa Milletvekillerine İznik halkı adına teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Usta, ruhsatların hızla tamamlanması için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gerekli direktifleri verdi.