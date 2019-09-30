Sağlıklı kalp için 30 kilometre pedal çevirdiler

Dünya Kalp Günü için Bursa'da buluşan bisikletçiler kalp sağlığına dikkat çekmek için tur düzenledi.

29 Eylül Dünya Kalp Gününde geleneksel hale gelen ve bu yıl 7.si düzenlenen bisiklet turuna 150'e yakın bisikletçi katıldı. Dünya Kalp Gününde kalp hastalıklarına dikkat çekmek, daha sağlıklı bir yaşam için hareketlilik ve bisikletli yaşam farkındalığı oluşmasına katkı sağlamak amacıyla Türkiye çapında 11 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen turun Bursa ayağında bisiklet tutkunları ova köyleri güzergahında yaklaşık 30 kilometre pedal çevirdi.

Mudanya yolu İhsaniye Metro İstasyonu önünden startı verilen 30 kilometrelik tur 3 saat sonra başladığı yerde son buldu.