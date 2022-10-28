'Sağlıklı Kentler' artık başkentte

Sağlıklı şehirler hareketinin gelişebilmesi amacıyla 2005 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan ve halen başkanlığını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yaptığı Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği (SKB), artık çalışmalarını Ankara ofisinden de yürütecek.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, ‘kent sağlığı temasıyla‘ şehirlerle doğrudan iş birliği yoluyla uygulanacak politik ve sektörler arası girişim olarak, 1988'de küresel ağ şeklinde kurulan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı'na 2005 yılında dahil oldu. Dönemin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı merhum Hikmet Şahin'in öncülüğünde ‘Bursa merkezli olarak' 10 kurucu belediye ile çalışmalarına başlayan Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, bugün 130 üye belediye ile Türkiye'de sağlıklı kentlerin oluşumuna öncülük eden önemli bir kurumsal yapı haline geldi. Bugüne kadar çalışmalarını Bursa merkezli olarak yürüten ve halen başkanlığını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yaptığı Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, artık çalışmalarını Ankara merkezli olarak yürütecek.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin Ankara ofisi açılışı; Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, AK Parti Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Efkan Ala, Muhammed Müfit Aydın, Zafer Yıldız, Emine Yavuz Gözgeç, Osman Mesten, Refik Özen, Atilla Ödünç, Ahmet Kılıç ve Mustafa Esgin, Balıkesir, Ağrı, Kestel, Yenişehir, Karacabey, Yıldırım, Orhaneli, Harmancık, Büyükorhan, Ağrı, Ürgüp, Sandıklı, Trabzon, Darende, Çankırı, Şırnak ve Artuklu belediye başkanları, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve Ankara'daki Bursalı bürokratların katıldığı törenle yapıldı.

Başkanlar şehirlerinin doktoru

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir Başkanı Alinur Aktaş, konuşmasında birliğin kuruluşuna öncülük eden başkanlardan Hikmet Şahin'i rahmetle anarken, birliğin bugünlere gelmesine katkı veren başkanlar Recep Altepe ve Menderes Türel'e de teşekkür etti. Başkan Aktaş, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin uluslararası temsili nedeniyle ‘bakanlıklar, Türkiye Belediyeler Birliği, DSÖ Türkiye ofisi, Birleşmiş Milletlere bağlı diğer kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışma alanlarında' işbirliklerinin daha verimli hale getirilmesi amacıyla Ankara ofisini açtıklarını söyledi. Sağlık dendiğinde akla ilk olarak hastaneler ve doktorların geldiğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Belediye başkanları da aynı zamanda şehirlerinin doktorlarıdır. Yaptığımız her projenin ucunda, sağlıkla alakalı boyut var. Bu yol da olsa, kanalizasyon veya altyapı da olsa” dedi.

17 yılda 130 üye

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin geçen 17 yıl içerisinde 10 kurucu belediye ile başlayan kurumsal yapısını bugün 130 üye ile devam ettirdiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Memnuniyetle ifade etmek isterim ki kent sağlığı konusuna olan ilgiden dolayı, yeni aldığımız üyelik başvuruları her geçen gün artmaktadır. Pandemi ve iklim değişikliğinden kaynaklı afetler başta olmak üzere, tüm süreç bizlere önemli dersler vermekte. Artık şehirlerimizi ve yaşadığımız alanları planlarken, iklim değişikliği gerçeğini görerek yapmak zorunda olduğumuzu öğrendik. Bugün birçok belediyemiz akıllı şehirler, güvenli kentler, dirençli kentler, sürdürülebilir kentler, dayanışmacı kentler, iklim değişikliğine uyumlu kentler gibi farklı temalarda kurulan şehir ağlarına üye olarak kurumsal kapasitelerini artırabiliyor, proje ortaklıkları kurabiliyor ve deneyimlerini paylaşma fırsatına erişebiliyorlar. Biz de bu çerçevede Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği olarak, DSÖ Sağlıklı Şehirler Ağı gibi önemi her geçen gün artan bir ağın parçası olduğumuzun farkındayız ve çalışmalarımızı geliştirme arzusu içerisindeyiz. Açılışını yaptığımız Ankara ofisimizin çalışmalarımıza ivme katacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Yeni nesil belediyecilik

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de sağlık olmayınca nelerin yaşandığının pandemi sürecinde çok acı bir şekilde tecrübe edildiğini hatırlattı. Bireylerin, ailelerin, şehirlerin ve ülkelerin mutlaka sağlıklı olması gerektiğine dikkat çeken Şahin, “Sağlıklı bir dünya için ‘Cumhurbaşkanımızın yerel yönetimler manifestosuna koyduğu' akıllı şehirler, yeşil, dirençli ve emniyetli şehirler başlıklarının hepsi üzerimize büyük emanettir. 1994'te attığımız tohum var. Yeni nesil belediyecilik, doğumdan ölüme hayatın her alanına dokunmaktır. Tarih ve medeniyet şehri Bursa'nın başkanının birliğin başında olmasından onur duyuyoruz. Yapılan çalışmalarla Dünya Sağlık Örgütü'nün örnek gösterdiği ülke olduk. Suyu yönetemezseniz sağlıklı olamazsınız. Obeziteyi yönetemezseniz sağlıklı olamazsınız. Yeşil alanı artıramazsanız, sağlıklı olamazsınız. Spor yaptıracak kentsel planlamayı yapmazsanız, sağlıklı olamazsınız. O yüzden yeşil şehirleri, yeni nesil belediyeciliği hep birlikte inşa etmeliyiz” şeklinde konuştu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz da sağlıklı kentlerin tüm dünyada gelişen, büyüyen ve tartışılan bir kavram olduğuna dikkat çekti. Sağlıklı şehirlerin şehirde yaşayanların hayat kalitesinin yükseltilmesi anlamına geldiğini dile getiren Yavuz, “Konuya kültür turizm şapkamızla baktığımızda, sadece yaşayanların değil kenti ziyaret edenlerin de sağlıklı olmasını, hayat kalitesi, deneyim ve tecrübelerinin iyi olmasını gerektirir. Bu nedenle sürdürülebilirliğe, sağlıklı kent olmaya önem verilmesi gerekiyor. Son 20 yılda sağlıklı, yeşil, sürdürülebilir, kültür ve turizm gibi tüm alanlarda atılımlar içerisindeyiz. Bunun için emek veren tüm belediye başkanlarımızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman da Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulup bugünlere gelen güzel birlikteliğin oluşmasına katkı sunan, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bursa Milletvekili Efkan Ala ise kent yerine şehir kelimesinin çok daha doğru olduğunu belirterek, “Kenti kurar, kaldırır, değiştirebilirsiniz ama şehri, o tarihi yaşamadan, yeniden inşa edemezsiniz. Çünkü şehir, zamanla birlikte, yaşanılanlarla birlikte şehirdir. 1000 yıllık şehirse, o şehri inşa etmek için 1000 yıl gerekir” açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Ankara ofisi, kurdele kesilerek hizmete açıldı.