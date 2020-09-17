Sağlıklı Kentler Birliği'nden Fetih Müzesi'ne ödül

Osmangazi Belediyesi'nin vizyon projelerinden Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması'nda ödüle lâyık görüldü.

Dünyanın tam panoramik en büyük müzesi olma özelliğiyle kısa sürede yerli ve yabancı turistin ilgi odağı haline gelen Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Türkiye'nin gurur kaynağı olmayı başardı. Fetih Müzesi, başarısına bir yenisini daha ekleyerek Sağlıklı Kentler Birliği tarafından bu yıl 11'ncisi düzenlenen ve 35 üye belediyenin 102 projeyle başvuru yaptığı Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması'nda ‘Sağlıklı Şehir Planlaması' ödülünü kazandı.

Yarışmanın jüri başkanlığını Prof. Dr. Ruşen Keleş, jüri üyeliğini ise Prof. Dr. Feza Karaer, Prof. Dr. Emine Didem Evci Kiraz, Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Prof. Dr. Tülin Vural Aslan, Doç. Dr. Asım Mustafa Ayten ve Murat Ar yaptı. Birinci olan projelerin ödüllerini Sağlıklı Kentler Birliği'nin Ekim ayında yapılacak 34. olağan meclis toplantısında alacağı belirtildi.

Şehrin turizm, kültür ve ekonomik hayatına yaptığı katkı vesîlesiyle Fetih Müzesi'nin kısa sürede birçok ödül kazandığını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Hayata geçirdiğimiz vizyon projelerle Osmangazi'de yaşam kalitesini her gün yükseltiyoruz. Bursa'ya kazandırdığımız Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, tarihi ve mimari özelliklerinin yanı sıra yeşil bina olma özelliği ile de öne çıkıyor. Sağlıklı Kentler Birliği'nin müzemizi ödüle lâyık görmesi kıvanç verici” dedi.