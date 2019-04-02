“Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek” yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle 81 ilde gerçekleştirilen "Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek" yarışması kapsamında Bursa birincileri düzenlenen törenle ödüllendirildi.

BTSO Eğitim Vadisi Oğuz Kaan Köksal toplantı salonunda yapılan törende şiir, kompozisyon, edebî ve görsel kategorilerinde birinci olan öğrencilere plaket ve 500 lira ödül takdim edildi. Ayrıca yarışmada birinci olan öğrenciler, İstanbul'da yapılacak olan ve birinci olanının 5 bin lira kazanacağı seçmelere de katılma hakkı kazandı.

Konuşmasında Yeşilay'ın tarihi ve yapılan faaliyetler hakkında bilgiler veren Yeşilay Bursa Şube Başkanı Dr. Serhat Yamalı, Yeşilay Bursa Şubesi'nin büyük bir açılış töreniyle 2015 yılından bu yana aktif olarak insanların sağlıklı geleceğine yatırım yaptığını ifade etti. Yamalı, ödül alan gençlere İstanbul gezisi müjdesini verdi.

Birincilere beş yüzer lira para ödülü verildi. Törene İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Kızılay Şube Başkanı Davut Gürkan, Yeşilay Şube Başkanı Dr. Serhat Yamalı, Yeşilay Şube Genel Sekreteri Suat Arvas, yönetim kurulu üyeleri ve öğrenci velileri katıldı.