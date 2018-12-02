Sağlıklı nesiller için 'Yemekte Denge'

Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Arzu Ayyıldız şunları söyledi:

“Proje kapsamında ilimizde, 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren 50 pilot okulumuzda anasınıfları da dahil olmak üzere ilkokul 1-2-3 ve 4. sınıflarda uygulanacak olan proje adına Ülker grubuna öncelikle teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Geleceğimizi emanet edeceğimiz bugünün küçüklerini geleceğe hazırlamanın sadece zihinsel ve bilgisel yoldan verilen eğitimlerle değil aynı zamanda çocuklarımızın beden sağlıklarının korunmasıyla mümkün olacağı düşüncesiyle yer aldığımız bu proje ile özellikle okul çağındaki çocuklarımıza bu alışkanlığı kazandırmak sağlıklı nesillerin yetişmesine de öncülük edecek.”

Temel eğitim çağındaki çocukların beslenme alışkanlığı kazanmalarında farkındalık oluşturacak projede emeği geçenlere teşekkürlerini sunan Ayyıldız, projenin öğrencilere ve ailelerine şimdiden hayırlı olması temennisinde bulundu.

“Obezite ile Mücadele” konusunun Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının en önem verdiği konulardan biri olduğuna değinen Bakanlık Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Arge ve Projeler Daire Başkanlığı Temsilcisi ve proje koordinatörü Didem Demirkaya, projenin 2011 yılından itibaren başarıyla devam ettiğini ve Bakanlık merkezli yürütülen bir proje olduğuna vurgu yaptı.

Okul sağlığı ve beslenme konularında yürütülen pek çok çalışma olduğunu belirten Demirkaya, projenin Bursa'da da başarıyla sürdürüleceğini beklediklerini söyledi.

Sabri Ülker Vakfı adına konuşan Özlem Uliççatar ise 7 yıl önce 4 ilde başlayan projenin bugün 15 ilde 750 okul ve 6 milyonun üzerinde öğrenci, öğretmen ve ebeveyne ulaştığı söyledi. Uliççatar, “Projenin çok temel bir mesajı var. 'Her şeyi yiyebilirsin önemli olan dengeyi nasıl kuracağını öğrenmen.' Öğrencilere yasak olmadan temel beslenme ve temel yaşam kurallarını anlatmayı hedefliyoruz. Tüm illerimize ve okullarımıza katılımlarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hünkar Korkmaz “Yemekte Denge Eğitimi Projesi Materyalleri” konulu sunumunu gerçekleştirdi.

Toplantı, projenin yürütüleceği pilot okulların yönetici ve öğretmenlerine gün boyu verilen eğitimlerle devam etti.