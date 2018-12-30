Sağlıklı şehirde hedef büyüdü

faz çalışmalarında örnek gösterildiklerini belirterek, 7. faza en ön sıradan üye olabilme adına başlattıkları hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

Başkan Aktaş, toplum-mekan-gezegen-barış-refah ve katılım temalarını içeren DSÖ Sağlıklı Şehirler Projesi 7. faz çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde bir araştırma şirketince yayınlanan verilere göre, Bursa'nın 199 il arasından dünyanın en sağlıklı-yaşanabilir 5. şehri seçildiğini hatırlatan Aktaş, elde edilen başarıyı getiren birçok etkenin bulunduğunu ifade etti. Bunlardan birinin, belki de en önemlisinin sağlıklı şehir hedefi olduğunu kaydeden Aktaş, DSÖ Sağlıklı Şehirler Projesi'ne üye olduktan bu yana 2003-2005-2009-2011 ve 2014 yıllarında ‘Bursa Sağlıklı Şehir Profili' hazırlayıp ilgili kurumlarla paylaştıklarını hatırlattı. Şehir sağlık profilinin DSÖ projesinin temelini oluşturduğunu kaydeden Aktaş, “Her 5 yılda bir farklı konu başlıklarındaki kriterlerle üyeliğin yenilendiği DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı, şu anda 2014-2018 yıllarını kapsayan altıncı faz sürecini tamamlama aşamasında. Altıncı fazı övgüyle bitirmiş olan Bursa'nın sağlıklı kent olma noktasındaki başarısı, DSÖ tarafından tescil edildi. Dünya Sağlık Örgütü, altıncı faz çalışmalarının yürütüldüğü 2014-2018 döneminde DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı'na bağlılığı ve katkısı nedeniyle Bursa'mıza şükranlarını sundu” dedi.

DSÖ Sağlıklı Şehirler Projesi'ni Türkiye'ye taşıyan, hareketin ülkede yayılmasında öncülük eden bir belediye olarak 7. faz çalışmalarıyla da sağlıklı şehirler arasında öne çıkmak istediklerini belirten Aktaş, “2019-2024 yıllarını kapsayacak yedinci fazda, ‘toplum, mekan, gezegen, barış, refah ve katılım' olmak üzere 6 ana tema üzerinde durulacak. Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa şehir sağlık profili güncelleme çalışmalarımızda sona yaklaştık. Bu konuda ilgili bakanlıklar ve diğer kamu kurum-kuruluşlarından elde edilen veriler ile oluşturulan sağlık göstergeleri, çevresel göstergeler, kentsel altyapı göstergeleri, sosyo-ekonomik göstergeler birbiri ardına kayıt altına alınıyor. Belirlediğimiz hedef doğrultusunda, belediye-üniversite işbirliği çerçevesinde hareket ediyoruz. Kısacası belediyemiz, DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 7. fazda üye olacak kentler arasında da ilk sırada olma yolunda hazırlıklarını sürdürmektedir” diye konuştu.