Sağlıklı ve mutlu hamilelik için Medicana Gebe Okulu açıldı

Doğumda ve doğum sonrasında anneliğe hazırlamak, anne adaylarının karşılaştıkları sorunları en aza indirmek ve böyle bir süreçte en çok ihtiyaç duyduğu sağlık bilgisi ve duygu durum açısından iletişim sağlanması amacıyla Medicana Bursa Hastanesi bünyesinde açılan Medicana Gebe Okulu hizmete başladı. Konferans salonunda başlayan eğitim programının ilkinde gebelik sürecinde merak edilen tüm sorular Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Müzeyyen Uyanık tarafından cevaplandırıldı. Ardından Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık gebelikte el hijyeni konusunda bilgilerini anne adaylarıyla paylaştı. Gebelikte doğru beslenme konusunda ise Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Tuğba Küçük küçük tüyolar verdi. Seminerin sonunda sportif danışman Nurgün Abik gebelikte spor hakkında bilgiler vererek, uygulamalı hamile platesi gerçekleştirdi.

Katılımın yoğun olduğu Gebelik Akademisi, katılımcılara hediyelerinin verilmesi ile sona erdi.