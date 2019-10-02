Sağlıklı yaşlanmak mümkün mü?

Sağlıklı ve kaliteli bir yaşlılık için altın öğütler veren Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçükten, yeterli ve dengeli beslenmenin birinci kural olduğunu söyledi. Her gün tüm besin gruplarına yer verilmesi gerektiğini ifade eden Tuğba Küçükten, "Mevsimine uygun bol sebze ve meyve tüketilmelidir. Beslenme programındaki özellikle doymuş yağlar ve hidrojenize edilmiş katı ve sıvı yağ tüketimi azaltılmalıdır. Zeytin yağı, ayçiçek, soya, kanola, fındık yağı gibi ürünler tercih edilmelidir. Kızartma yöntemi yerine, ızgara, haşlama, buharda ve fırında pişirme yöntemleri kullanılmalıdır. Günde en az 2 veya 2,5 litre yani 8-10 bardak su tüketilmelidir. Asitli ve gazlı içecekler yerine, su, ayran, soda, çay, bitki çayları ve taze sıkılmış meyve suları tercih edilmelidir" diye konuştu.

Küçükten, sağlıklı ve uzun bir ömür geçirmek için sigara ve alkol tüketiminden de uzak durmayı tavsiye etti.