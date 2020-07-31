İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sahibinden kaçan kurbanlık koyun 7 metrelik kuyuya düştü

Bursa’da sahibinden kaçan kurbanlık koyun 7 metrelik zeytin kuyusuna düştü.

Bursa'da sahibinden kaçan kurbanlık koyun 7 metrelik zeytin kuyusuna düştü. Zabıta ekipleri kuyudan çıkartarak sahibine teslim etti.


İznik'de bir koyun kesilmek üzereyken sahibinin elinden kaçtı. Koyun önde vatandaş arkada kısa süreli kovalamaca yaşanırken, kurbanlık 7 metrelik zeytin kuyusuna düştü. Koyuna ulaşamayan vatandaşlar yardım için zabıtayı aradı. Zeytin kuyusuna gelen ekipler, halatlar ile koyunun yanına indi. Koyun, gövdesinden bağlanmasının ardından ip yavaş yavaş yukarıya çekilerek kuyudan çıkartıldı. Kurtarılan koyun tekrar sahibine teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.