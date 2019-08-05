Sahil aydınlatmaları bayram sonrasına kaldı

Orhangazi'de İznik Gölü Sahilinde sürdürülen ancak uzun süredir beklemeye alınan Sahil Yürüyüş ve Bisiklet Yolu projesinde aydınlatmalar bayram sonrası başlatılacak. Öte yandan, ekipler otopark zemin parke çalışmalarına da başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İznik Gölü Orhangazi Sahilinde Çamlık tesisleri güzergahı boyunca yaklaşık 3 kilometrelik bölümde yürütülen Sahil Yürüyüş ve Bisiklet Yolu projesinde çalışmaların bayram sonrası başlaması bekleniyor. Yürüyüş yolu güzergahı üzerinde yapılan parke döşemeleri ve bisiklet yolu çalışması daha önce tamamlanmıştı. Ancak mahkeme ve ödenek yetersizliğinden dolayı proje uzun zamandır yapılamıyordu. Projeyi sürdüren yüklenici firma yetkilileri, Kurban Bayramı sonrasında yürüyüş yolu aydınlatma direklerinin montajına başlanacağını duyurdu. Projenin tamamlanmasından sonra yürüyüş yolunda boyama ve diğer düzenlemeler yapılacak.

700 araç kapasiteli otopark

Öte yandan, proje kapsamında Orhangazi Çamlık tesisleri arkasında bulunan otoparkta da parke döşeme çalışmaları devam ediyor. Festival alanı olarak da kullanılan bölümde yapılan çalışmalar 15 bin metrekare alanda yürütülüyor. Firma yetkilileri parke çalışmasının bu ay sonuna kadar tamamlanacağını belirterek, "Otopark yaklaşık 700 araç kapasiteli olacak" dedi.