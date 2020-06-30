Sahil bulvarına büyükşehirden estetik dokunuşlar

Bursa'nın sahil şehri kimliğini öne çıkarmak ve yaz turizminden de hak ettiği payı almasını sağlamak maksadıyla başlatılan sürüyor. Büyükşehir Belediyesi, sahil bulvarı güzelleştirme çalışmalarını sürdürüyor. Park Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler bulvarın görüntüsünü güzelleştirmek için bulvar boyunca onarım ve yeşillendirme çalışması yapıyor. Bulvar boyunca bozuk satıhlar onarılarak, mermer basmaklar yenilendi. Uzayan çimler biçilerek, kuruyanların yerine yenileri ekildi. Bulvar boyunca oturma alanları temizlenerek banklar verniklendi. Kıyıya yakın yerlerde bulunan oturma alanlarıyla çevrili saksılara palmiye fidanları ve çevresine çiçekler ekildi. Orta alanlardaki yeşil alanlarda kuruyan ağaçlar sökülerek yerine zakkum ve deniz suyuna dayanıklılığı ile bilinen albiza ağaçları dikildi.

Mudanyalıların ve günübirlik ziyaretçilerin bulvarda rahat nefes alabileceği bir görünüüme kavuşturmayı ve bulvarda gönül rahatlığıyla gezerek dinlenmelerini hedeflediklerini söyleyen AK Parti İlçe Başkanı Av. İnci Söğütlü, Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş ve emeği geçenlere teşekkür etti.