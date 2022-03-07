Sahil güvenlikten trol operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Gemlik Körfezinde yasa dışı trol ile su ürünleri avcılığı yapan teknelerin tespit edilmesi sonucunda, Su ürünleri kanunun 24. Maddesi ve 36. Maddesine istinaden tekneler hakkında işlem başlatıldı.

Sahil Güvenlik botları tarafından eş zamanlı olarak birden fazla kez denizden ve karadan destekle tespitleri yapılan teknelerin balıkçı barınağında olduğunun belirlenmesi üzerine yasa dışı avcılık yapan 2 tekneye baskın yapan Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığına bağlı personel, yasa dışı trol avında kullanılan tüm araç gereçleri tespit edip tutanak tuttu. Tekne sahiplerinden biri ekiplerin tüm uyarısına rağmen teknesinin başına gelmeyince ekipler tarafından Mudanya Güzelyalı Sahil Güvenlik iskelesine çekildi.

Tekne sahibi ve sorumluları oldukları öğrenilen 3 kişi hakkında tahkikat başlatılırken el konulan teknelerin mülkiyetlerinin kamuya geçirilmesi içinde gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Marmara Denizinde trol ile avcılığın tamamen yasak olduğu, 2020 yılı itibarı ile bu faaliyette bulunan teknelere el konularak mülkiyetlerinin kamuya geçirildiği, gece oprerasyonlarında son zamanlarda envantere geçirilen gece görüş ve termal imkanlarına sahip dronların kullanıldığı ve bundan sonra aynı kararlılıkla faaliyetlere devam edileceği bildirildi.