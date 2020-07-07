Bursa'nın Gemlik ilçesinde sahillerde cankurtaranlar göreve başladı.

Gemlik Belediyesi'nin talebi üzerine Kumla, Karacaali, Narlı ve Kurşunlu sahillerine ait yetki, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından iki yıllığına Gemlik Belediyesi'ne devredilmişti. Devrin haziran ayında tamamlanmasının ardından sahillerde düzenlemeler başlamış, hızla tamamlanan temizlik ve kumlama ile sahiller yaza hazır hale gelmişti. Öte yandan ilçedeki denize girilebilir alanlarda sağlıklı ve güvenli bir tatil ortamı oluşturmayı hedefleyen Gemlik Belediyesi, cankurtaran hizmetini de faaliyete geçirdi.

Geçen hafta göreve başlayan cankurtaranlar, sahillerde yerlerini aldılar. Denize giren vatandaşları mantarlar arasındaki güvenli alanda yüzmeleri için dikkatli olmaya çağıran cankurtaranlar, şimdiye kadar ilçe genelinde yaşanan bir kaç boğulma vakasına müdahale ederek tatilcilerin zarar görmesini engellediler.

Haftanın her günü sabah 9.00'da göreve başlayan cankurtaranlar, 19.00'a kadar sahillerde güvenli yüzme ortamı sağlıyorlar. Kurşunlu'dan Narlı'ya görev yapan 14 cankurtarana ayrıca olaylara hızlı müdahale için üç adet hücumbot da tahsis edildi.

Sahillerin Gemlik Belediyesi'ne devri ile daha hızlı hizmet sağlanacağını belirten Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, kıyı bölgesinde ihtiyaçların sürekli olduğunu ve yedi gün yirmi dört saat boyunca takipte olduklarını söyledi. Başkan Sertalan cankurtaran hizmetleri ile ilgili şöyle konuştu:

“Daha önce Bursa Büyükşehir Belediyemiz yetkisinde bulunan yazlık bölgeler bizim talebimiz üzerine belediyemize geçti. Devir teslim haziran ayının ilk günlerinde gerçekleştiği için birtakım çalışmaları hızlandırdık. Temizlik ve çevre düzeni ile başlayan çalışmalarımızda güvenli yüzme bölgeleri oluşturmak için sahile mantar yerleştirdik. Mantarları geçmeyen vatandaşlarımız güvenli şekilde yüzebilir. Cankurtaranlarımız da göreve başladı. Günde on saat kesintisiz hizmet veren cankurtaranlarımız şimdiden boğulma tehlikesi yaşayan bazı vatandaşlarımıza yardımcı olarak güvenli şekilde kıyıya ulaştırdı. Yazlık bölgelerimizdeki temizlik, sağlık ve güvenlik odakları çalışmalarımız sezon boyunca devam edecek.”