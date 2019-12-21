?ahinleri sa?mayla vurdular...

Bursa'n?n ?znik ?l?esinde iki g?n ara ile ?? yaral? ?ahin bulundu. Vatanda?lar taraf?ndan ?l?e Orman ??letme ?efli?ine getirilen yaral? ?ahinler koruma alt?na al?nd?.

Duyarl? vatanda?lar taraf?ndan ?znik Orman ??letme ?efli?ine yaral? halde getirilen ?? ?ahin, koruma alt?na al?nd?. Sa?ma yaras? bulunan yaral? ?ahinlerin ilk tedavisi il?ede bulunan i?letme ?efli?inde yap?ld?.

?znik Orman ??letme ?efi Hakan D?nmez, ? Bir g?n ara ile bir tanesi Elbeyli- G?rm?zl? k?y yolu ?zerinde di?er iki tanesi ise ?ak?rca k?y? yolunda bulunmu? ?? ?hini koruma alt?na ald?k. Biri di?erlerine nazaran daha vahim bir durumdayd?. Bize geldi?inde 4-5 g?nl?k sa?ma yaras? vard?. Yaras? yer yer kurtlanm?? ve kanad?n? kullanamaz halde idi. Burada ilk tedavilerini yapt?k. Son g?nlerde artan say?da b?yle yaral? hayvanlar gelmeye ba?lad?. Bu tip hayvanlar av yasa??na dahil ve do?aya katk?lar? bulunan hayvanlar. Do?an?n dengesi i?in ?nemli vah?i hayvanlar. Bu hayvanlar?n insanlar ile hi?bir sorunu yok ama nedense insanlar?m?z?n bu hayvanlar? ile sorunu varm?? gibi bir durum ya??yoruz" dedi.

D?nmez, vatanda?lar?n dikkati olmas?n? isteyerek, "Avc?l?k yapanlar?n yan?nda ?zelikle ara? s?r?c?lerimiz bu konuda daha dikkatli olmak zorundalar. K?? mevsimi ya?ad???m?z bu g?nlerde bu hayvanlar yiyecek i?in yollara ??k?yor, bu esnada ara?lar ile kar??la?abiliyorlar. B?yle bir durumla kar??la?an herkesin bizimle irtibata ge?mesini istiyoruz. Bu ?? ?ahinin acil ilk m?dahaleleri burada tamamland?. Biz ?imdi bu hayvanlar? Bursa Do?a Koruma Milli Parklar M?d?rl???'ne g?nderece?iz. Oradaki veteriner arkada?lar?n yard?mlar? ile b?y?k ihtimal Karacabey'deki rehabilitasyon merkezine g?nderilecek. Oradaki rehabilitasyon s?resi sonras?nda ise tekrar do?aya sal?nacaklar? diye konu?tu.