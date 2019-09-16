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Sahipsiz atlar belediye korumasında

Bursa’nın Gemlik ilçesinde sahipsiz atlar belediye tarafından koruma altına aldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde sahipsiz atlar belediye tarafından koruma altına aldı.


İznik otoban çıkışında sahipsiz atlar olduğunu ihbarını değerlendiren Gemlik Belediyesi ekipleri, iki atı yakalayarak Umurbey'de bulunan Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi. Bakıma muhtaç hayvanları barınakta bakıma alan ekipler yem ve su verdikten sonra tıbbî kontrollerini yaptı. Hayvanlarda herhangi bir yaralanma ya da hastalığa rastlanmazken, barınakta bir süre koruma altında tutulacakları bildirildi.


Atların bir süre barınakta misafir edileceğini söyleyen Gemlik Belediyesi Sağlık İşler Müdürü Dr. Veteriner Hekim Hakan Uğur, daha önce ihbar üzerine eşek ve koyun gibi hayvanlara barınakta geçici bakım gerçekleştiğini, daha sonra hayvanların sahiplerine teslim edildiği ya da sahiplendirildiğini hatırlattı.

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