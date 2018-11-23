Sahipsiz hayvanlara Osmangazi şefkati

Osmangazi Belediyesi, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte Uludağ'daki sahipsiz hayvanların soğukta açlıktan ölmemesi için yol kenarlarına mama ve yem bıraktı. Belediye ekipleri ayrıca sahipsiz köpeklerin hastalanmamaları için ilaçlama da yaptı.

Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Uludağ'daki sokak hayvanlarını unutmuyor. Şiddetli soğukların başlaması ile birlikte harekete geçen belediye ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için, Uludağ yoluna kuru mama bıraktı. Belediye ekipleri soğuk havalarda hayvanların hastalanmaması için de ilaçlama yaptı. Oteller bölgesine kadar çıkan ekipler, yol boyunca karşılaştıkları bütün köpeklere iç ve dış parazite karşı etkili olan ilaçlardan verdi. Sosislerin içine yerleştirilen ilaçlar, köpekleri uyuz, pire, kene gibi dış parazitlere ve şerit ile kelebek gibi iç parazitlere karşı koruyarak sağlıklı kalmalarını temin edecek.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kış mevsimine sahipsiz hayvanların sağlıklı bir yaşam sürmesi ve aç kalmamaları için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Dünyamızdaki bütün canlılara yönelik sorumluluklarımız olduğunun farkındayız. Ekolojik dengenin ve doğal güzelliklerinin korunması için çalışıyoruz. Sahipsiz köpekleri hastalıklardan korumak adına ekiplerimiz ilaçlama yaptı. Ayrıca belli noktalara yemler bırakıldı. Belediyemizce yol boyunca yerleştirilmiş olan güneş enerjisi ile çalışan yemmatiklerimizin kontrolleri ve yem takviyesi yapıldı” dedi.