Sahipsiz köpekler kuzulara saldırdı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde başıboş köpekler yavru kuzulara saldırdı. 2 kuzu telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ata Mahallesine bağlı Gemsaz mevkiinde yaşanan olayda, sahipsiz sokak köpekleri 2 yavru kuzuyu telef etti. Kuzuların sahibi yaşanan duruma tepki gösterdi.

Kuzuların sahibi, sokak köpeklerinin sürekli bölgede yaşayan vatandaşlara saldırdığını ifade ederek, "Son olayda 2 yavru kuzuma saldırarak telef ettiler. Zaman zaman bölgeye hayvanseverler gelerek bu sahipsiz köpeklere yiyecek bırakıyorlar. Ancak bu bıraktıkları yiyecekler kısa sürede bittiği için bu sefer sahipsiz köpekler vatandaşlara ve evcil hayvanlara saldırıyorlar" dedi.

Öte yandan, önceki yıllarda sadece yazlık olarak kullanılan fakat son dönemde önemli sayıda vatandaşın yaşadığı ve iş ofislerinin de oluştuğu bölgede vatandaşlar, yetkililerden sokak hayvanları ile alakalı destek talep ettiler.