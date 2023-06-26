Sahne, ‘adam olacak' çocukların

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürlüğü tarafından Kültür Akademisi bünyesinde pilot proje olarak uygulanan “Barış Abi Hatırasıyla 7'den 77'ye Adam Olacak Çocuk ve Barış Manço Şarkıları” konseri Bursalılarla buluşmaya devam ediyor.

Bursa Kent Müzesi önünde gerçekleştirilen etkinlikte Bursa Erkek Lisesi, Bursa Kız Lisesi ve Gençleşen Türküler Proje Topluluğu ses ve saz sanatçıları Hal Hal, Dağlar Dağlar, İşte Deve İşte Hendek ve Arkadaşım Eşek gibi çağdaş ozan Barış Manço şarkılarını başarıyla yorumladılar.

Seyirciler arasındaki minik Bursalılar Barış Manço'nun efsane yarışması Adam Olacak Çocuk yarışmasına katılarak seyircilerden 10 tam puan ve bol alkış aldılar. Verdikleri cevaplarla tüm seyredenleri kahkahaya boğan minikler aynı zamanda Barış Manço şarkılarına de eşlik ettiler.