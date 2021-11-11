Sahne Eseri Yazma Yarışması'nda ödül alan eserler belirlendi

Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Nilüfer Kent Tiyatrosu'nun, Mitos Boyut Tiyatro Yayınları iş birliği ile bu yıl beşincisini düzenlediği Sahne Eseri Yazma Yarışması 2021'in kazanan eserleri belli oldu. Dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri 30 Kasım'da törenle verilecek.

Nilüfer Kent Tiyatrosu'nun 2017 yılından bu yana düzenlediği Sahne Eseri Yazma Yarışması her geçen gün daha da büyük ilgi görüyor. Mitos Boyut Tiyatro Yayınları iş birliği ile düzenlenen yarışmaya bu yıl da çok sayıda başvuru oldu. Genç yazarları teşvik etmek; ülkenin tiyatro birikiminden beslenerek kendine özgü bir yapı ve dil üreten yerli tiyatro oyunu repertuarını zenginleştirmek; edebiyatçıları, şairleri tiyatro oyunları yazmaya özendirmek amacıyla düzenlenen yarışmaya başvurular Mayıs ayına kadar devam etti. Başvuruların tamamlanmasının ardından da değerlendirme sürecine geçildi.

Doç. Dr. Süreyya Karacabey, Ayşe Lebriz Berkem, Günay Ertekin, Gürol Tonbul ve Pınar Hande Ağaoğlu'nun yer aldığı yarışmanın seçici kurulu, şartnameye uygun olan toplam 97 oyunu değerlendirdi. Değerlendirme sonucunda A. Selçuk Atalay'ın “Haysiyet Vertigosu”, Fergan Serhat Uykan'ın “Çünkü Pek Hoştu Tadı Şekerlerin” ve Mithat Ozan Küren'in “Kıyafetlerimin Neden Üzerimde Olmadığının Hikâyesi” adlı oyunları ödüle değer görüldü. Bu üç eserin hangi dereceleri aldığı ise ödül töreninde açıklanacak.

Sahne Eseri Yazma Yarışması 2021 Özel Ödül'ü de, “Kontes Diyez” oyunuyla Ata Tuncer'e verildi. Ödül töreni 30 Kasım'da Nâzım Hikmet Kültürevi'nde düzenlenecek. “Oyun Yazarının Tiyatrodaki İşlevi: Anlatının Dönüşümü” konulu sempozyumun da düzenleneceği törende ödül alan oyunların kitapları da paylaşılacak.