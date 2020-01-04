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Sahte dişçiye operasyon

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, diploma veya belgesi olmadan sağlıksız koşullarda dişçilik yapan sahte doktora operasyon düzenledi.


Bursa Emniyet Müdürlüğüne gelen ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde bulunan adresteki düzmece muayenehaneye operasyon düzenledi. C.T. isimli şahıs tarafından hiçbir diploma veya belgesi olmadan izinsiz olarak açılan muayenehanede sağlıksız koşullarda dişçilik yapıldığı belirlendi. Daha önceden de 'diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınmak' suçundan kaydı olan C.T., gözaltına alındı.


Mali Büro ekipleri tarafından Bursa İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerinin de katılımıyla sahte dişçinin muayenehane olarak kullandığı adrese yapılan operasyonda, diş muayenesi için kullanılan çok sayıda ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi cihaz ele geçirildi. İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerince de muayenehane tabir edilen dükkan mühürlenirken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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