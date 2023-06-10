Sahte kimlikle yedieminden aldıkları araçları parçalayıp sattılar, polisin operasyonuyla yakalandılar

Bursa'da yediemin otoparkındaki hacizli araçları sahte belgelerle ilamsız icra takibi başlatıp sahte kimliklerle araç sahibi gibi alıp parçalayarak satan çete, Bursa merkezli 6 ilde yapılan operasyonla çökertildi.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik soruşturması çerçevesinde düğmeye basan Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kendilerini araç sahibi gösterip sahte kimlik ve evraklarla aldıkları araçları parçalayıp satan 6 şüpheli için harekete geçti. Bursa merkezli İstanbul, Kocaeli, İzmir, Mersin ve Şanlıurfa illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda Ö.B., K.Ş., M.S., M.Ç., B.K. ve S.O.Ö. gözaltına alındı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığınca mevcutlu olarak sevk edilen şüphelilerden S.O.Ö. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ö.B., K.Ş., M.S., M.Ç. ve EB.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.