Sahte para operasyonunda 20 gözaltı

Bursa KOM ekipleri, İstanbul'dan getirdikleri sahte para ve çeklerle dolandırıcılık yapan çeteye baskın yaptı. Baskında çok sayıda sahte çek ve para ele geçirilirken, 20 kişi gözaltına alındı.

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan getirdikleri sahte çek ve paraları piyasaya sürerek vatandaşları dolandıran bir çete olduğu istihbaratı üzerine harekete geçti. Çete üyelerini belirleyen ekipler 3 aylık takibin ardından operasyon için hazırlıklara başladı. Şüphelilerin ikametlerini tespit eden KOM polisi, sabah saatlerinde Bursa, İstanbul ve Yalova'da bulunan 17 adrese baskın düzenledi. Baskında 20 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda sahte çek, sahte belge, sahte para, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait fişekler, 3 çıkı metamfetamin ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan 1 adet aparat ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el koyan ekipler, şahısları ilk ifadeleri alınmak üzere emniyete götürdü. Şüphelilerin emniyette sorgusu devam ediyor.