Sahtesi, gerçek polise yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin üst araması yaptığı şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca ve sahte polis kokartı çıktı.

Olay, Mahmudiye Mahallesi Osmaniye Caddesi üzerinde meydana geldi. Polis ekipleri cadde üzerinde devriye atarken, yaya olarak gezen bir şahıstan şüphelendiler. Şahsın üst aramasında ruhsatsız tabanca ve sahte polis kokartı çıktı. Kendini polis olarak tanıttığı öğrenilen yabancı uyruklu Amir S. (19) gözaltına alındı. Şüpheli gözaltına alındığı sırada basın mensuplarının sorusuna, "Polis kimliği değil o abi" diyerek cevapladı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.