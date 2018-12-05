İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şair Cengiz Numanoğlu'nun eşi son yolculuğuna uğurlandı

Şair Cengiz Numanoğlu’nun beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden eşi Şule Şükriye Numanoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Şair Cengiz Numanoğlu'nun beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden eşi Şule Şükriye Numanoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.


Uzun yıllar diş hekimi olarak görev yapan Şule Şükriye Numanoğlu, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Şair Cengiz Numanoğlu ise hayatını kaybeden eşinin ardından duygu dolu cümleler kurdu. Cenaze namazını Bursa İl Müftüsü İzani Turan'ın kıldırdığı 1 çocuk annesi Şule Şükriye Numanoğlu, FSM Camii'nde kılınan namazın ardından Hamitler Mezarlığına defnedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.