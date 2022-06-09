Sait Faik Öykü Ödülü'nde süreç başlıyor

Nilüfer Belediyesi'nin Yılın Yazarı etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği Sait Faik Öykü Ödülü Yarışması'na başvurular 13 Haziran'da başlıyor. Başvurular 26 Ağustos'a kadar devam edecek.

Nilüfer Belediyesi'nin, Türk Edebiyatı'nda önemli bir yere sahip, farklı dallarda eserler üretmiş bir yazar adına düzenlediği Yılın Yazarı etkinlikleri bu defa Öykü Ödülü Yarışması ile devam ediyor. 2022 Yılın Yazarı: Sait Faik Öykü Ödülü için başvurular 13 Haziran'da başlıyor. Son başvuru tarihi 26 Ağustos olarak belirlenen ödüle başvurmak isteyenler başvurularını posta yoluyla ya da elden yapabilecek. Herkese açık olan yarışmaya rumuz ile katılım zorunlu. İsteyenlerin en fazla iki öykü ile ödüle başvuruda bulunabilecek. Ödüle başvuran eserleri Jale Özata Dirlikyapan, Nahit Kayabaşı, Birgül Oğuz, Şafak Baba Pala ve Hülya Soyşekerci'den oluşan Seçiçi Kurul değerlendirecek. Öykü Ödülü sonuçları 31 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak. Büyük ödülü kazanan 4 bin TL ödül alacak, 5 kişi de bin 500 TL'lik mansiyon ile ödüllendirilecek. 2022 Yılın Yazarı: Sait Faik Öykü Ödülü için başvuruda bulunmak isteyenler başvuru formunu www.nilufer.bel.tr/oykuodulu linkinden alabilecek.