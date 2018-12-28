İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şakalaşırken cam yerinden çıkmış

Bursa’nın İznik ilçesinde geçtiğimiz günlerde sahil caddesinde bulunan belediye otobüs durağındaki camın nasıl ve kimler tarafından kırıldığını araştıran polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi.

Bursa'nın İznik ilçesinde geçtiğimiz günlerde sahil caddesinde bulunan belediye otobüs durağındaki camın nasıl ve kimler tarafından kırıldığını araştıran polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi. Olayın sanıldığı gibi bir saldırı olmadığı, şakalaşan çocukların çarpması sonucu camın kırıldığı ortaya çıktı


Olay, 25 Aralık günü meydana geldi. Göl Sahil Caddesi'nde bulunan otobüs durağı camının kırılmasını araştıran polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi. Polis, kimliklerini tespit ettiği 16-17 yaşlarındaki 8-10 kişilik grubun şakalaştığı sırada durağın pano direğine çarptığını, camın yerinden çıkıp düşerek kırıldığını, olayın şoku ile çocukların korkup kaçtığını tespit etti.


Otobüs durağının panosuna çarparak camın kırılmasına sebebiyet veren şahıs hakkında kamu malına zarardan işlem yapılacağı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.