Sakatlanan hakem elinde bandajla maçı yönetti

Süper Amatör Lig B Gurubu maçında Bursa'nın İnegöl ilçesinde oynanan Osmaniyespor, Tütünspor maçında futbol sahalarında eşi görülmemiş bir olay yaşandı. Karşılaşmanın orta hakemi 86. dakikada sakatlandı. Maçta 4. hakem olmayınca Hakem Gürkan Doğan maçın son bölümlerini elinde sargıyla yönetmek zorunda kaldı.

Karşılaşmanın 86. dakikasında orta sahada yaşanan bir pozisyonda uzaklaştırılan top karşılaşmanın orta hakemi Gürkan Doğan'a çarptı. Pozisyon sonrası acı içinde yerde kalan Doğan'a ilk müdahaleyi saha kenarında görevli sağlık personeli yaptı. Sol el parmağında kırık oluşan Gürkan Doğan, eline yapılan bandaj uygulaması sonrası 4. hakem olmaması nedeniyle karşılaşmanın kalan bölümünü sakat sakat yönetmek zorunda kaldı.

Yaklaşık 10 dakika elinde bandajla maçı yöneten Doğan'a taraftarlardan da moral tezahüratları yapıldı.

Mücadele Osmaniyespor'un 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi.