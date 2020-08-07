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Saklanan kayıp altınları kriminal polisi buldu

Bursa’da ev almak için biriktirdiği 60 altını koyduğu çantada bulamayan adam polis gidip ihbarda bulundu.

Bursa'da ev almak için biriktirdiği 60 altını koyduğu çantada bulamayan adam polis gidip ihbarda bulundu. Laptop çantasına sakladığı altınları olay yeri inceleme biriminde görevli polis memuru buldu.


Olay, 1 ay önce merkez Nilüfer İlçesi Görükle Mahallesinde meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Murat Kahraman ev almak için biriktirdiği altınlarını sakladığı yeri unutunca hırsızlık şüphesiyle Görükle Polis Merkez Amirliğine başvurdu. Ekipler hırsızlık şüphesi olduğu için eve Olay Yeri İnceleme ekiplerini çağırdı. Ekipler çantayı delil olarak alarak Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne götürdü.


Laboratuvar kısmında görevli Polis memuru Serbülent B. ise altınların laptop çantasının içerisinde bulunan astara sıkıştığını fark ederek altınları bulmayı başardı.


Kayıp altınlarının bulunduğu haberini alan Kahraman ise polis ekiplerine teşekkür ederek altınlarını aldı.

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