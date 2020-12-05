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Saklandığı duvarın arkasından polise 'Gel' diye bağırdı

Bursa’da bir grup genç, hafta sonu kısıtlama kararını ihlal ederek sokak ortasında toplandı.

Bursa'da bir grup genç, hafta sonu kısıtlama kararını ihlal ederek sokak ortasında toplandı. Polisi gören gençler, sağa sola kaçıştı. Gruptan bir gencin gizlendiği duvarın arkasından kafasını uzatarak polise 'Gel gel' dediği o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Bursa'nın Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi'ndeki bir sokakta toplanan bir grup genç, hafta sonu kısıtlamasını ihlal etti. Polisi gören gençler, ara sokaklara kaçtı. Ceza kesilmesinden korktuğu için kaçarak duvarın arkasına saklanan bir kişinin polise; 'Gel gel' diye bağırması dikkat çekti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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