Salgın döneminde okula dönüş ve endişe yönetimi

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs, okulların normal takviminde başlamasına da engel oldu. Salgın sürecinden dolayı çocuklar ve aileler etkilendi. Özel Hayat Hastanesi Klinik Psikoloğu Filiz Yakmaz Basılgan, “Çocukları okula ya da sınıf ortamına hazırlamak için evde pekiştirebileceğiniz bir takım alışkanlıklar var. Çocuğunuza ayrılmadan önce ve eve geldiklerinde ellerini yıkamasını öğrenmeli. Yemekten önce ve sonra; banyoyu kullandıktan sonra. Bunlar, korkuluklar ve kapı kolları gibi sık dokunulan yüzeyleri kullandıktan sonra el dezenfektanı kullanmak gibi okulda devam edebilecek alışkanlıklardır. En önemlisi, çocuğunuzun maske takmaya alışmasına yardımcı olun, evden her çıktığınızda onu takmaya çalışın. Çocuğunuza maskeyi burnunun üstünden çenenin altına kadar kaplaması için nasıl uzatacağını gösterin. Çocuğunuzun maske taktığı süreyi yavaşça artırarak maske toleransını artırın. Daha sonra okulun olduğu zamanlarda maske takmak daha doğal olacak ve bu da sınıfa uyum sağlamaya yardımcı olacaktır” dedi.

Çocuklara bütün gün veya daha kısa süreli de olsa maske taktırmak zor olabileceğini ifade eden Basılgan, "Ancak çoğu çocuk alıştırma ve olumlu pekiştirmeyle maskeleri başarılı bir şekilde kullanabilir. Bazı durumlarda, özellikle en küçük çocuklarda yüz kalkanlarının bir alternatif olabilir. Bu kalkanlar açıktır ve daha iyi öğretmen-öğrenci etkileşimine izin verebilir. Okul tesislerinin temizliğinin önemli bir faktördür. Okul yöneticileri, banyoların ne sıklıkta temizlendiğini, sınıflar arasında koridorların nasıl yönetildiğini, okulda hasta bir çocuğu izole etmek için planın ne olduğunu ve çocukların sınıfta boşluk bırakmasını sağlamak için neler yapıldığını size anlatabilmelidir. Birçok okul, velilerin okula gitmeden önce belirti kontrolü yapmasını ister. Bu, çocuğunuzun ateşini ölçmeyi ve boğaz ağrısı veya hapşırma gibi herhangi bir hastalık belirtisini not almayı içerebilir. Şimdi, çocuğunuz herhangi bir hastalık belirtisi gösteriyorsa, her zamankinden daha fazla evde kalması önemlidir. Çocukların okula hasta gitmemesi bu yıl çok önemli olacak, aynı şey öğretmenler ve sınıftaki diğer insanlar için de geçerli. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, lütfen evde kalın” şeklinde konuştu.

Belli bir aradan sonra okula dönüşün çocuklarda ve ergenlerde endişe tetikleyebildiğine dikkat çeken Klinik Psikolog Filiz Yakmaz Basılgan, “Salgında bazı çocuklar okula geri dönmekten, arkadaşlarının yanında olmaktan veya dışarıda olmaktan korkacaklar, özellikle de güvence sağlayacak bir ebeveyni olmadan. Endişe ve duygusal olarak yeni norma uyum sağlamayla ilgili artan sorunlar var. Ancak bir çocuğun okula geri dönmesini engelleyen ana faktörler korku ve endişe olmamalıdır. Bunun yerine, ebeveynler şu taktikleri içeren bir başa çıkma planı geliştirebilirler; Çocuğunuzun endişelerini ve korkularını belirlemesine yardımcı olun ve ardından bu sorunları ele almak için çocuğun gelişim düzeyine uygun ve gerçeklere dayalı bilgiler sunun. Çocuğunuza öğretmenlerinin ve ebeveynlerinin yardım etmek için orada olacağına dair güvence verin. Derin nefes alma, birkaç dakika karalama, belli bir sayıya kadar sayma, en sevdiği bir yer hayal etme veya ‘Gergin olmak normaldir, ama ben iyiyim ve bunu gün boyu atlatacağım' gibi kendiyle konuşma önerilerinde bulunabilirsiniz” dedi.

Özel Hayat Hastanesi Klinik Psikoloğu Filiz Yakmaz Basılgan sözlerini şöyle noktaladı:

“Bu yeni normalin potansiyel olarak ebeveynleri, çocuklarının evden öğrenmelerine yardımcı olmadan deneyimleyemeyecekleri bir ödül ve gurur duygusuyla baş başa bırakabileceğini hatırlayın. Belki de kaçırmış olacağınız bir kilometre taşını yakalayacak, çocuğunuzun hatırlayacağı bir beceriyi öğretecek veya genç veya genç yetişkine tipik günlerinde paylaşmamış olabilecekleri bir 'krizi' atlatmalarına yardımcı olacaksınız. Ama her şeyden önce, kendinizi ve onları biraz gevşek bırakın. Unutmayın, bu tırmanışta beraberiz.”