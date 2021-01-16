Salgında evden çıkmadan gelir elde ediyorlar

Her bir ailenin gelirini en az 10 bin liranın üzerine çıkarmayı hedefleyen 1000 Aile Sosyal Yardımlaşma Derneği, ailelere yardımcı olabilmenin mutluluğunu yaşıyor. Bunu balık vererek değil, olta verip balık tutmayı öğreterek yapıyor. Dernek, muhatap aldığı ailelerin gelirini AYMNET ürünlerinin ağ pazarlama yoluyla artırıyor. Bunun haricinde ailelerin kişisel gelişim eğitimleri alarak özgüven artışı sağlanması ve buna bağlı olarak muhtelif seminer ve eğitim faaliyetleri yapılması hedefleniyor.

Salgın kısıtlamaları sebebiyle dernek faaliyetlerinin durdurulmuş olması bahsedilen çalışmaları ertelettirmiş olsa da, normale döner dönmez Türkiye çapında eğitim ve seminer faaliyetlerinin yoğun bir şekilde hayata geçirilmesi planlıyor. Dernek Başkanı Doç Dr. Ayhan Nuri Yılmaz, bugüne kadar yapmış olduğu pek çok projeden sonra kendisini en çok heyecanlandıranın "1000 aile" projesi olduğunu ifade etti. Dernek faaliyetlerine en büyük katkıyı ise ana sponsoru olan AYMNET firması sağlıyor. AYMNET ise, satışını yaptığı her bir üründen 1 lirasını dernek bütçesine aktaracağını taahhüt ederek ciddi bir farkı ortaya koydu.

Dernek bünyesindekiler, zorlu salgın günlerinde evlerinden çıkamadan aile bütçelerine büyük katkı sağlıyor.