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Sallama çay poşetinden uyuşturucu çıktı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus timleri tarafından yapılan 1 aylık çalışmalarda 431 aranan şahıs ve 1369 şüpheli yakalandı.

Ekipler sallama çay poşetleri içerisine zulalanmış 300 gram uyuşturucu ele geçirdi.


Son bir ayda Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Amirliği ve motosikletli polis timlerinin suç ve suçluyla mücadele kapsamında farklı bölgelerde yaptığı sabit, seyyar ve şok uygulamalar neticesinde 401 aranan şahıs ve 1369 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda ise 58 adet ruhsatsız tabanca, çeşitli çaplarda 594 adet mermi, 28 adet kuru sıkı tabanca, 10 adet av tüfeği, 1 kilo 112 gram uyuşturucu madde ve 11 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ''Ekiplerimiz Bursa'nın huzur ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarına devam edecektir'' denildi.

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