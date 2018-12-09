Salman: “İnsan hakları konusunda Türkiye hep hassas oldu”

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Türkiye'nin İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni kabul eden ilk ülkeler arasında yer alarak bu konudaki hassasiyetini ortaya koyduğunu söyledi. Salman, AK Parti iktidarı döneminde yapılan reformlar ve düzenlemelerle insan haklarının daha da pekiştirildiğini vurguladı.

Başkan Salman, 10 Aralık İnsan Hakları Günü münasebetiyle yayınladığı mesajında, İnsan Hakları Günü'nü kutlayarak, barış ve huzur dolu bir dünya diledi. İnsan hakları konusunda Türkiye ve dünyadaki gelişmelere de işaret eden Salman, insan haklarına saygının Türkiye Cumhuriyeti'nin önceliği olduğunu söyledi. İnsanların temel hak ve hürriyetlerinin teminatı olan Birleşmiş Milletler Evrensel Bildirgesi'nin Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 50 ülke tarafından 10 Aralık 1948 yılında kabul edildiğini hatırlatan Salman, bildirgeyi 1949 yılında onaylayan Türkiye'nin insan hakları konusunda önemli adımlar attığını söyledi.

“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla, hakkı korumak, insanlar arasında ayrım yapmamak ve farklılıklara hoşgörüyle yaklaşma kültürünün yeşerdiği topraklarda yaşıyoruz” diyen Ayhan Salman, şunları söyledi:

'16 yıllık AK Parti iktidarı döneminde, insan haklarının hür şekilde kullanılması, hak ihlalleri ve işkence gibi insan onurunu yok eden suiistimallerin engellenmesi için kanunî düzenlemeler yapıldı. İnsanların inançlarını hiçbir baskı görmeden yaşamaları için önündeki engeller kaldırıldı. Devlet-vatandaş arasındaki bağlar hukukî temelde daha da güçlendirildi. Türkiye hem içerde, hem dışarda insan hak ve hürriyetlerinin önündeki en büyük engellerden biri olan terörizme karşı yasal çerçevede meşru haklarını kullanarak etkili mücadele etmiştir" dedi.