AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı makamında ziyaret etti. Salman, “Osmangazi bizim amiral gemimiz” dedi.

31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerde yeniden aday gösterilen Başkan Mustafa Dündar, İl Başkanı Ayhan Salman ile birlikte AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ve yöneticilerini ağırladı. Başkan Dündar'a 3. dönemi için hayırlı olsun temennisinde bulunan AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Cumhur ittifakı ile birlikte mahallî seçimlerde Bursa'da 18-0'lık sonucu elde edeceklerini söyledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın milletvekilliği ve 2 dönem belediye başkanlığı tecrübesi olduğunu hatırlatan Salman, “Bu tecrübeyle birlikte sahaya indiğimizde anlatacağımız birçok hizmet olacak. AK Belediyecilik'in yaptıklarıyla övüneceğiz. Kimseyi kırmadan, küstürmeden, herkesi kucaklayabileceğimiz bir süreç arzu ediyoruz. Elhamdülillah, teşkilatımız çok gayretli ve çalışkan. Sizlerin de tecrübeleriyle inşallah Osmangazi'de çok iyi neticeler alacağız. Osmangazi, bizim için çok önemli ve değerli bir ilçe. Osmangazi demek, Bursa demek. Merkezin yarısı demek. Dirilişin ve fethin mimarlarından Osman Gazi'nin adını taşıyan Osmangazi İlçesi, bizim amiral gemimiz. Bu amiral gemimizi çok daha güçlü, açık ara muhafaza altına almamız gerekiyor. Bu konuda da en ufak bir endişemiz yok. Hem yaptıklarımızı anlatacağımız bir sürü hizmet var, hem de yapmayı planladığımız hayal ettiğimiz birçok şey var. Bu dönem yerel seçimlerden çok başarılı bir şekilde çıkacağımıza inanıyorum. Yeter ki biz üzerimize düşeni yapalım” dedi.

Cumhur ittifakı olarak birlik ve beraberlik içinde çalışacaklarını ifade eden Salman, “Bir tarafta Cumhur ittifakı olarak oluşturulan bir yapı var. Bu yapının samimiyeti, milli ve yerli duruşu belli. Diğer tarafta birbirine benzemeyen, birbiriyle oturup çay kahve bile içemeyecek, ülkeyle ilgili hayâlleri, hedefleri ve vizyonu olmayan bir yapı var. Vatandaşımız bu ayrımı çok iyi yapıyor. Allah'ın izniyle 31 Mart gecesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda başkanlarımız ve teşkilatımızla beraber coşkuyu yaşayacağız” diye konuştu.

Başkan Mustafa Dündar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Güzel bir süreç yaşıyoruz. Adaylık sürecinin tamamlanmasının hemen ardından aday adayı arkadaşlarımızla bir araya gelerek teşkilatımızın bütünlüğünü ortaya koyduk. Hemen ardından ilçedeki muhtarlarımızla bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. Daha sonra ilçe teşkilatımızın ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları ve mahalle başkanlarıyla bir araya geldik. Seçim sürecinde de bütün teşkilatımızla bütünlük içerisinde çalışacağız. İnşallah Osmangazi'deki güzel çalışmalar tüm Bursa'ya yansıyacak” dedi.

Osmangazi Belediyesi olarak projeler konusunda zengin ve öncü bir belediye olduklarına dikkat çeken Dündar, “Bursa'ya yeni vizyonları Osmangazi'den başlatacağız. Osmangazi Meydanı projemiz bir Bursa vizyonu. Bugüne kadar 145 milyon lira kamulaştırmaya para harcadık. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, 3 aylık sürede 160 bin ziyaretçiyi geçti. Ünü bütün dünyaya yayıldı ve 48 ülkeden ziyaretçi ağırladık. Böylece AK Belediyeciliğin vizyonunu ortaya koymuş olduk. Güzel çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Geçmişte bir tane üst geçit tüm Bursa'nın projesi olarak sunuldu. Şimdi ise yaptığımız hizmetleri, yatırımları anlatmakla bitiremiyoruz. AK Parti olarak politika yapmak yerine hizmetlerle, yatırımlarla ayakta duruyoruz. Herkes biliyor ki, milletimize hizmetleri yine AK Parti götürecektir” ifadelerini kullandı.

Ziyarette Başkan Dündar, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman'a belediye binasının girişinde bulunan vizyon projelerin maketlerini gezdirerek projeler hakkında bilgi verdi. Dündar, Salman'a meşhur Bursa bıçağı hediye etti.