Salman: “Türkiye sağlık sistemiyle dünyaya örnek oldu”

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Türkiye'nin bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı sağlık hizmetleriyle örnek bir mücadele verdiğini söyledi. Salgınla birlikte gelişmiş ülkelerin sağlık sistemlerinin çöktüğüne dikkat çeken Ayhan Salman, Türkiye'nin ise şehir hastaneleri ile güçlenen sağlık sistemiyle bütün dünyaya örnek olduğunu söyledi.

Başkan Ayhan Salman yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip korona virüs salgınına karşı mücadelede Türkiye'nin ve diğer ülkelerin sağlık hizmetleri konusunda değerlendirmelerde bulunarak, şehir hastanelerinin salgınla mücadeledeki rolünü değerlendirdi. AK Parti iktidarı döneminde sağlık alanında yasal düzenlemeler, teknolojik uygulamalar, yeni ve donanımlı hastaneler ile büyük atılım gerçekleştirildiğini kaydeden Ayhan Salman, AK Parti'nin iktidarda olduğu son 18 yılda radikal değişiklerle vatandaşın sağlık hizmetine, ilaca, sosyal hizmetlere ulaşımının hızlandırıldığını ve kolaylaştırıldığını söyledi.

Halen Türkiye genelinde 10 şehir hastanesinin hizmet verdiğini, 8 projenin ise açılış için gün saydığını ifade eden başkan Ayhan Salman, Batının gelişmiş ülkelerinin salgın karşısında yaşadığı çaresizliği tüm dünyanın şaşkınlıkla izlediğine dikkat çekti. Türkiye ise yıllardır sağlık alanında yapılan altyapı yatırımlarının karşılığını bugün aldığına vurgu yapan Başkan Salman, “Hastalarımıza teşhis ve tedavi aşamasında hizmet verebilen doktorlarımız ve sağlık personelimiz, yoğun bakım ünitelerimiz, her türlü koruyucu ve destekleyici sağlık ekipmanlarımızla vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunabiliyoruz. Türkiye'nin salgın nedeniyle mağdur durumda olan 40'a yakın ülkeye sağlık ekipmanı göndermesi, bu alandaki yatırımlarımız ve uygulamalarımızın ne kadar doğru olduğunu ortaya koyuyor” dedi.

Şehir hastaneleri sağlık sisteminin lokomotifi oldu

Ayhan Salman açıklamasında, sağlık alt yapısındaki iyileştirmelerde şehir hastanelerinin önemli bir yer tuttuğuna işaret etti. Şehir hastanelerinin öneminin salgınla mücadelede daha iyi anlaşıldığına değinen Salman, şehir hastanelerinin geniş ve ferah ortamıyla, virüsün hastane ortamındaki yayılma hızını yarı yarıya düşürdüğünü vurguladı. Hastanelerin vatandaşa verdiği hizmetin yanı sıra, hastalar ve sağlık çalışanları açısından da güvenilir olması gerektiğinin altını çizen Ayhan Salman, 475 bin metrekarelik kapalı alana sahip olan Bursa Şehir Hastanesi'nin de fiziki koşulları ve sağlık çalışanlarına sunduğu güven ortamıyla ön plana çıktığını dile getirdi. Bursa Şehir Hastanesi'nin hizmete girdiği 8 ayda 1 milyon 300 bin hastaya hizmet verdiğini açıklayan Ayhan Salman, şunları kaydetti:

“Hastanemiz, merkezden kumandalı iklimlendirme sistemi ve izolasyon odalarıyla dev bir sağlık üssü konumundadır. Salgınla mücadelede, Türkiye'nin en güvenli hastanelerinden biridir. Virüsün yayıldığı Çin'deki bir araştırmaya göre 81 bin enfekte vakanın yüzde 40'ının hastane ortamında yayıldığı ortaya çıktı. Türkiye'deki kapalı alanları çok geniş olan şehir hastaneleri virüsün hastane ortamındaki yayılma hızını yarı yarıya düşürmüş durumda. Salgın dönemi, hastanelerimizin fiziki koşullarının önemini bir kez daha öne çıkardı. Geniş alanlar, geniş hasta odaları, birbiriyle temasın azaltılması açısından hasta ve çalışan güvenliği için çok önemli. Bursa Şehir Hastanesi iklimlendirme sistemi, teknolojik donanımı, izolasyon odaları ile güven veriyor."

6 hastaneden oluşan dev bir sağlık üssü

Açıklamasında Bursa Şehir Hastanesi'yle ilgili ayrıntılı bilgiler de paylaşan AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, hastanenin, yatak sayısı, cihaz ve sağlık ekipmanlarıyla sadece Bursa'ya değil, çevre ilçelere de kaliteli hizmet sunduğunu söyledi. Salman, Bursa Şehir Hastanesi'nin Genel Hastane, Kalp ve Damar, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ve Yüksek Güvenlikli Adlî Psikiyatri Hastanesi olmak üzere 6 bloktan oluştuğunu belirtti. 859 deprem izolatörüne sahip Bursa Şehir Hastanesi her türlü olağan dışı koşulda deprem ve salgın gibi durumlarda hizmeti kesintisiz devam ettirebilecek şekilde planlandığına vurgu yapan Başkan Salman,“Yaklaşık 4 bin personelin çalıştığı hastanede her ay 200 bin hastanın tedavisi yapılıyor. Sağlık üssünde bin 355 yatak, 225 yoğun bakım yatağı ve 49 ameliyathane bulunuyor. Bu ameliyathanelerde her gün 200'ün üzerinde ameliyat gerçekleştiriliyor” şeklinde konuştu.

Ayhan Salman, Bursa'nın 6 hastaneden oluşan Şehir Hastanesi'nin haricinde Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesi, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile 6 milyon nüfusa hizmet verebilen önemli bir üs haline geldiğini söyledi. Salman, Bursa'da ilçelerde hizmete alınan genel hastaneler, ağız ve diş sağlığı hastaneleri ile de sağlık alanında büyük bir dönüşüm yaşadığını sözlerine ekledi.