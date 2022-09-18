Samanlı köprüleri yenilendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Samanlı Mahallesi'nde Cenup Kanalı ve Deliçay üzerinde bulunan, ekonomik ömrünü tamamlamış iki köprünün yerine daha modern ve geniş iki köprü kazandırdı.

Bursa'da ulaşım sorununa köklü çözümler üretmek amacıyla raylı sistemler, yeni yollar, köprü ve kavşak çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, ihtiyacı karşılamakta zorlanan eski köprüleri de yeniliyor. Yıldırım'ın Samanlı Mahallesi'nde yaklaşık 40 yıl önce yaptırılan ve artık bölgedeki trafik yükünü karşılayamayan Deliçay Deresi ve Cenup Kanalı üzerindeki iki köprü de Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilendi. Mart ayında yıkımları tamamlanan eski köprülerin yerine 26,5 metre açıklık ve 14 metre genişlik ile 24 metre açıklık ve 18 metre genişlikte iki ayrı köprü yapıldı. Tretuvar ve kaldırım çalışmalarının devam ettiği köprüler hem Yıldırım ve Gürsu'nun ova mahallelerini birbirine ve kent merkezine bağlayacak hem de çevre yolu bağlantısı için de önemli bir alternatif olacak.

Trafik sıkışıklığına son

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bölgede yapılaşma yoğunluğu olmamasına rağmen, özellikle hızla gelişen tarımsal faaliyetler, soğuk hava depoları ve tarımsal tesis yoğunluğu nedeniyle mevcut köprülerin ihtiyacı karşılamakta zorlandığını kaydetti. Bu nedenle konuyu gündeme alıp, hemen çalışmalara başladıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, “Bölgede trafiğe nefes aldıracak ve uzun yıllar bir daha böyle bir ihtiyaç yaşanmamasını sağlayacak yeni köprülerle ilgili çalışmayı tamamladık. Son bir kaç düzenleme devam ederken, yeni köprülerde trafik akışı başladı. Bölgeye hayırlı olsun" dedi.