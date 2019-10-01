Samanlık alevlere teslim

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında bir samanlık küle döndü.

Soğukdere Mahallesi'nde bulunan bir samanlıkta henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Alevleri gören mahalle dört bir koldan müdahale ederek yangını söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak ekipler gelene kadar yangın bütün samanlığı sardı. Uzun çabalar neticesinde yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.