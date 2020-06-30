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Samanlık alevlere teslim oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir samanlık alevlere teslim olurken, tarım araçları yanarak zarar gördü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir samanlık alevlere teslim olurken, tarım araçları yanarak zarar gördü.


Alibey köyünde Necdet S'ye ait samanlık ve gübrelerinin bulunduğu alanda yangın çıktı. Kısa sürede yangın her yeri sardı. Yangını gören mahalle halkı komşularının yardımına yetişti. İhbar üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev topuna dönen yangını söndürdü. 50 büyükbaş hayvanlarının kaldığı ahıra yangının sıçramadan söndürülmesi bir facianın önüne geçti. Samanlıkta bulunan iki traktör römorku yanarak zarar gördü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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