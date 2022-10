Samanlı'ya iki köprü birden

Büyükşehir Belediyesi tarafından, Samanlı Mahallesi'nde Cenup Kanalı ve Deliçay üzerinde bulunan ‘ekonomik ömrünü tamamlamış' iki köprünün yerine inşa edilen köprüler, törenle trafiğe açıldı.

Bursa'da ulaşım sorununa köklü çözümler üretmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, ihtiyacı karşılamakta zorlanan eski köprüleri de yeniliyor. Yıldırım'ın Samanlı Mahallesi'nde yaklaşık 40 yıl önce yaptırılan ve artık bölgedeki trafik yükünü karşılayamayan Deliçay Deresi ve Cenup Kanalı üzerindeki iki köprü de Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilendi. Mart ayında yıkımları tamamlanan eski köprülerin yerine 26,5 metre açıklık ve 14 metre genişlik ile 24 metre açıklık ve 18 metre genişlikte iki ayrı köprü yapıldı. Yıldırım ve Gürsu'nun ova mahallelerini birbirine ve kent merkezine bağlayan köprüler, çevre yolu bağlantısı için de önemli alternatif olacak. Bölge halkının en önemli taleplerinden biri olan köprülerin açılışı, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti İl Başkanvekili Mustafa Yavuz, Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Demirok ve bölge sakinlerinin katıldığı törenle yapıldı.

Her şey Bursa için

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, mahalle sakinlerinin önemli taleplerinden biri olan köprülerin mevcut yoğunluğu kaldırmadığını söyledi. Yenilenen köprülerle Yıldırım ve Gürsu'nun ova mahallelerinin birbirine ve kent merkezine bağlantısının sağlandığını kaydeden Başkan Aktaş, “Bölgede hızla gelişen tarım faaliyetleri, soğuk hava depoları, tarım ürünleri sevkiyatı ve her iki ilçe sanayisinin ulaşımı için önemli bir proje oldu. Böylece, çevre yoluna bağlantı için önemli konumda bulunan köprüler ile trafik sıkışıklığı da ortadan kaldırılmış oluyor. Her şey Bursa, her şey Bursalılar için. Bir saniyemizi bile Bursa'dan ayrı düşünmüyoruz. Bursa için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Bakın, Adliye Kavşağı bitmek üzere. Yunuseli Köprüsü'yle alakalı çalışma devam ediyor. Balıklıdere Köprüsü'nün temelini attık. Trafikte ve ulaşımla alakalı ciddi yatırımlar var. İnşallah, ‘bunlar tamamlandığında' göreceksiniz, çok ciddi rahatlama olacak ve verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmiş olacağız. Sosyal yardımlara da devam edeceğiz. Alt ve üstyapı da, köprüler, kavşaklar da yapacağız. Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olan Bursa'mızı daha yaşanılır hale hep birlikte getireceğiz” dedi.

Bursa Milletvekili Refik Özen de Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 20 yıldır yeni bir hikaye yazdığını ifade etti. Köprüler, yollar, hastaneler, okullar ve üniversitelerin birbiri ardına inşa edilerek hizmete alındığını hatırlatan Özen, yerelde ve genelde pek çok hizmetin hayata geçirildiğini vurguladı. Özen, Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Samanlı köprülerinin hayırlı olmasını diledi.

Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Demirok da Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Yıldırım'da pek çok yatırıma imza attıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından; Samanlı köprüleri, Başkan Aktaş ve protokol üyeleri tarafından kurdelesi kesilerek trafiğe açıldı.