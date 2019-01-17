Samet Aybaba: “Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz”

Yeşil-beyazlı takımın teknik patronu Samet Aybaba, İbrahim Yazıcı Özlüce Tesisleri'nde pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini dile getiren Aybaba, “Arkadaşlarımız her zamanki gibi özveriliydi, keyifli geçti. En önemlisi sakat oyuncumuz yok. Bugün tam kadro çalışıyoruz. Ligin ikinci yarısının ilk maçı, zor bir maç. Herkesin beklentileri değişti, biz ilk yarıdaki performansımızın üzerine bir şeyler katarak daha da geliştirmek, puan sıralamasında daha yukarı çıkmak istiyoruz. Fenerbahçe de oralardan kurtulmak istiyordur. Yeni hocaları geldi, çalışma düzenleri, düşünceleri değişmiştir. Ama biz ilk maçımızı kazanmak istiyoruz. Zaten iyi oynayan bir takımız, bu iyi oyunları maalesef skora yansıtamadık. Şimdi hem iyi oyun hem de skora yansıyan bir oyun olsun istiyoruz. İnşallah futbol şansı bizim yanımızda olur. Bursaspor taraftarını da bu maça bekliyoruz. Bizim için iyi bir maç olacak diye düşünüyorum" diye konuştu.

“Taraftarımızın desteği artarak devam etmeli”

Her maçın kendileri için önemli olduğunu ifade eden deneyimli teknik adam, “İlk maç olması nedeniyle taraftarımızdan destek bekliyoruz. Ligin ilk yarısında bize çok destek verdiler, kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu artarak devam etmeli. Zorlu bir ikinci yarı var. Hep birlikte olacağız, birlikte hareket edeceğiz, birlikte düşüneceğiz, birlikte başarıya odaklanacağız ve sonunda da bunu başaracağız diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.