Samet Aybaba'dan Göztepe maçı açıklaması

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Antalyaspor maçında beklemedikleri mağlubiyet aldıklarını ifade ederek, "Bundan önceki haftalarda gösterdiğimiz performansı yenilersek Göztepe maçından puanla döneriz" dedi.

Bursaspor'un teknik patronu Samet Aybaba, Göztepe maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Deneyimli teknik adam, "Vakıfköy Tesislerimizin imkanları gelişti. Bursaspor'un temeli burası. Futbolcularımız buradan gelişir. Umarım ilerleyen yıllarda da böyle devam eder" açıklamasını yaptı.

"Antalyaspor maçına beklemediğimiz mağlubiyet aldık"

Antalyaspor maçında beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını vurgulayan Aybaba, "Futbol bu. Bireysel hatalar da olabiliyor. Düşünce olarak yapamadığımız bazı eksiklikler var. Şimdi iyi çalışıp Antalyaspor maçında kaybettiğimiz üç puanı telafi etmek istiyoruz. Sakatlarımız var. Onlardan bahsetmiyoruz. Mevcut oyuncularımız var, hepsi değerli. Zamanı gelince hepsi oynayacak. Bundan önceki haftalarda gösterdiğimiz performansı yenilersek Göztepe maçından puanla döneriz" diye konuştu.