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Samet Aybaba'dan kaptanlara kesik

Bursaspor’da Teknik Direktör Samet Aybaba, Göztepe maçında takımın iki kaptanı Ertuğrul Ersoy ve Okan Kocuk’u yedek bıraktı.

Bursaspor'da Teknik Direktör Samet Aybaba, Göztepe maçında takımın iki kaptanı Ertuğrul Ersoy ve Okan Kocuk'u yedek bıraktı.


Yeşil-beyazlı takımda teknik patron Samet Aybaba, geçen hafta Antalyaspor yenilgisinin ardından Göztepe maçında takımın birinci kaptanı Ertuğrul Ersoy ve ikinci kaptanı Okan Kocuk'a 11'e almadı. Geçen hafta oynana Antalyaspor maçında iki kritik hata yapan Ersoy'un yerine Aurelien Chedjou, Kocuk'un yerine Muhammed Şengezer forma giydi. Bu iki futbolcunun yerine Barış Yardımcı kaptan olarak sahaya çıktı. Ayrıca geçtiğimiz hafta ilk 11'de sahaya çıkan Tunay Torun ile Ramazan Keskin de Aybaba'dan kesik yedi. Bu iki futbolcunun yerine Allano Lima ve cezası sona eren Aytaç Kara forma buldu. Aurelien Chedjou Antalyaspor maçında yedek kulübesinde kalırken, Göztepe müsabakasıyla yeniden formasına kavuşmuş oldu. Müsabaka boyunca Kamerunlu stoper ile Arjantinli Santiago Vergini hata yapmadan maçı tamamladı.



Muhammed ilk kez


Öte yandan genç kaleci Muhammed Şengezer bu sezon ilk defa lig maçında takımının kalesini korudu. Geçen sezon 3 lig ve 5 kupa maçında başarılı performans gösteren genç kaleci bu sene sadece 1461 Trabzon ile oynanan kupa maçında şans bulmuştu. Dün oynanan Göztepe maçında 90 dakika görev alan genç kaleci, üzerine düşen görevi layığıyla yerine getirdi.

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