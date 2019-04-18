Şampiyon kulüplerin divan başkanları Bursa'da buluştu

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olmuş takımların divan başkanları Bursa'da bir araya geldi.

Bursaspor Divan Başkanlık Kurulu, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin divan kurulu başkanlarını, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde ağırladı. Galatasaray Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun Avrupa'da olmasından dolayı katılamadığı görüşmeye Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen ve Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk katılım gösterdi. Bursaspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı İdris Sevinç, bu birlikteliklerinin altında Fair-Play olduğunu belirterek, "Tatlı bir rekabet olacak ama bunun yanında karşılıklı sevgi, saygı, hoşgörü de olacak. Türk spor insanları olarak spora bu şekilde bakabildiğimiz takdirde Türk sporu olarak da iyi bir noktaya gelebileceğimizi düşünüyorum. Bizim bu toplantımıza katılan Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'e, Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'e, Trabzonspor Kulübü Divan Başkanı Ali Sürmen'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Vefa Küçük: "Türk toplumuna örnek olmak için gayret sarf ediyoruz"

Dostluklarını pekiştirmek, Türk sporuna bu vesile ile hizmet etmek için toplandıklarını söyleyen Vefa Küçük, "Bursaspor Divan Başkanı İdris Sevinç'in daveti ile bugün buradayız. Bursaspor'un Başkanı sayın Ali Ay bize katıldı. Bursa'nın ev sahipliğinde Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe Divan Başkanları ve ekip arkadaşları ile birlikte dostluğumuzu pekiştirmek, Türk sporuna bu vesile ile hizmet etmek için buradayız. Biz Divan Başkanları bir araya geliyoruz ancak, kulüp başkanlarımız bu hassasiyeti göstermiyorlar. Her maçtan sonra bir takım şikayetler oluyor. Başkanlar, spordan sorumlu yöneticiler ve diğerleri maçı sahada başlayıp bitirmiyorlar. Bir hafta boyunca karşılıklı beyanatlarla, karşılıklı suçlamalarla gündemi işgal ediyorlar ama biz güzel bir geleneği sürdürüyoruz. Türkiye'de şampiyon olmuş 5 kulübün divan başkanları ve divan heyetindeki arkadaşlarla bir araya gelebilecek kadar beceriyi gösteriyoruz, bu centilmenliği Türk sporuna, Türk toplumuna örneklemek için gayret sarf ediyoruz. Bizim bu gayretlerimizin yarısı kadar da kulüp başkanlarımız gayret sarf ederse Türkiye'nin bunca meseleleri arasında bir de sporda ve futbolda kaos yapmamış oluruz" diye konuştu.

Ali Sürmen: "Kulüp başkanlarına örnek olmalı"

Divan başkanlarının bu bulaşmalarının kulüp başkanlarına da örnek olmasını talep eden Ali Sürmen ise, "Gerçekten düşünce olarak mükemmel bir düşünce. Yönetimler genelde futbolun saha tarafına bakıyorlar, oysa kulüplerde bir devamlılık vardır. Divan Kurulları ve diğer kurullar daha ziyade bu devamlılığı, sporun daha iyi olması için alt yapının iyi olmasını arzu ederler. Biz bu nedenle de bu toplantılarda kulüplerin tüzüklerindeki aksaklıklar nelerdir, Türk futbolu için gerekli olan futbol yasası için neler yapılabilir, Türk futboluna alt yapı olarak nasıl katkıda bulunabilinir ve çok önemli olan fair play kurallarının yöneticiler bazında da işlevlik kazanması kulüplerin borçlarından dolayı bir takım mağduriyetler yaşadığı bu dönemlerde biz Trabzon olarak yeni bir tüzük yaptık. Bu tüzükte yönetimler artık taahhütname vermeden aday olamıyor, şahsen bütçeyi aşan sorumlu olacak. Bunun bütün kulüplere örnek olmasını istiyoruz. Bu şekilde yönetimleri kısıtlamak değil ama daha makul harcamalar yapmaya zorlamak zorundayız. Bu toplantılardan çıkacak fikirler mutlaka basınla da paylaşılacaktır. Az önce de değerli başkanlarımızla sohbet ettik ama henüz kararlaştırmadık, önümüzdeki toplantı başkanlar uygun görürse Trabzon'da yapılacak" ifadelerini kullandı.

Tevfik Yamantürk: "Bizlerin yapması gereken pastayı büyütmek"

Ev sahipliği için Bursaspor Divan Başkanı İdris Sevinç'e teşekkür eden Tevfik Yamantürk, "Bizlerin yapması gereken pastayı büyütmek. Bunun yolu da dostluktan geçer, saygı ve sevgiden geçer. Pasta büyürse spor kulüpleri ayakta kalır. Önce ellerimizi açacağız centilmence tokalaşacağız. Bu iş sadece başkanların işi değil bu işin içinde olan spor yazarına kadar herkesin bu üsluba sahip olması lazım. Maçları seyrediyoruz, yorumları dinliyoruz. Yorumda diyor ki 'Bu futbolcu bu lige çok'. İnsan ekmek yediği yeri kötüler mi müşteriye diyor ki sen bunu seyretme. Hep beraber aklımızı başımıza toplayıp, kucaklaşarak önce Türkiye'yi sonra da müesseseleri daha iyi yerlere getirmeye çalışacağız" açıklamasında bulundu.