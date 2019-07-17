Şampiyon sporcular Bursa'nın gururu oldu

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, uluslararası müsabakalarda madalya kazanan Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı sporcuları Ayça Özgür ve Tayfun Taşdemir'i makamında ağırladı.

17 Yaş Uluslararası Badminton Turnuvası'nda tek bayanlar kategorisinde birinci olan Osmangazi Belediyespor'un millî sporcusu Ayça Özgür ile 19 Yaş Balkan Şampiyonası'nda tek erkek ve çift erkek kategorisinde ikincilik kürsüsüne çıkan Tayfun Taşdemir, madalya sevinçlerini Başkan Dündar ile paylaştı. Ayça ve Tayfun'u makamında ağırlayan Başkan Dündar, başarı sporcuların Bursa'nın ve Türkiye'nin gururu olduğunu söyledi.

Belediye olarak 3 bin 919 lisanslı sporcuyu bünyesinde barındırdıklarını belirten Dündar, “Hentbol, Judo, Atletizm ve Badminton akademilerimizin yanı sıra her yıl düzenlediğimiz Yaz Spor Okulları ile alt yapımıza sporcu kazandırıyoruz. Böylece hem çocuklarımızın bedenen ve ruhen gelişmelerine katkı sağlıyoruz, hem de ulusal, uluslararası başarılara imza atıyoruz” dedi.

Ayça Özgür ve Tayfun Taşdemir'in büyük bir gurur yaşattığını ifade eden Başkan Dündar, “Elde ettikleri derecelerle bayrağı göndere çeken genç sporcularımız, ay yıldızlı takımın da temelini oluşturuyor. Ayça ve Tayfun'un okul hayatlarındaki başarılarıyla birlikte spor alanında şampiyonluklar getirmeleri, bizleri ayrıca mutlu ediyor. Başarıdan başarıya koşan milli sporcularımız, akademideki çocuklarımızın antrenmanlarında da yer alarak, onlara ışık tutuyor. Gençlerimizi ve yol gösteren antrenörlerini yürekten kutluyorum” diye konuştu.