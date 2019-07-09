Şampiyon tekvandocudan Dündar'a ziyaret

Tekvando branşında Türkiye şampiyonu olan Ahmet Eren Güneş ve Emek Spor Kulübü yöneticileri Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı ziyaret etti.

Başkan Mustafa Dündar, Ankara'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda Bursa'nın gururu olan Ahmet Eren Güneş'i makamında ağırladı. 167 rakibi karşısında kıyasıya mücadele ederek 49 kiloda başarı elde eden genç sporcuyu tebrik eden Başkan Dündar, “Emek Spor Kulübü'nün bu başarısı hepimizi gururlandırdı. Özellikle namağlup şampiyon olmak müthiş bir performans. Spor şehri Bursa'ya, Osmangazi'ye önemli bir şampiyonluk getirdiniz. Gelecek için umut vaat eden sporcumuzu, teknik kadro ve yöneticileri ayrı ayrı kutluyorum. Bu başarıların artarak devam etmesini temenni ediyorum” dedi.

Başkan Dündar, şampiyon tekvandocu Ahmet Eren Güneş'e çeşitli hediyeler takdim etti.