İhlas Haber Ajansı

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Şampiyon Yenişehir Belediyespor

Bursa Yenişehir Belediyespor U17 Gelişim Ligi grup maçlarını nağmalup tamamlayarak, elit Lige yükseldi.


Son yıllarda tesisleşmeye ve alt yapıya büyük önem veren Yenişehir Belediyespor başarıdan başarıya koşuyor. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “U17 Gelişim Ligi grup maçlarını nağmalup tamamlayarak, Elit Lige yükselen ve Şampiyon olan bizlere bu mutluluğu yaşatan U17 takımımızı ve teknik heyetimizi yürekten tebrik ederim. Gençlerimize teknik ekibe yönetim kurulumuza ayrı yarı teşekkür ediyorum. İnşallah sporun her dalında daha güzel başarılarda buluşuruz” diye konuştu.

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