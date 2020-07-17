İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şampiyonlar göğüsleri kabarttı

Türkiye genelinde yapılan "okulistik" imtihanında Uludağ Koleji öğrencileri başarılarıyla göğüsleri kabarttı.

Türkiye genelinde yapılan "okulistik" imtihanında Uludağ Koleji öğrencileri başarılarıyla göğüsleri kabarttı.


Türkiye genelinde yüz binlerce kişinin katıldığı okulistik sınavında Uludağ Koleji ilk ve ortaokul öğrencileri, Bursa ve Türkiye çapında birinci oldu. 1. sınıftan 8. sınıfa kadar yüz binlerce öğrencinin katılabildiği sınavda öğrenciler Türkçe, matematik, fen bilimleri, hayat bilgisi, sosyal bilgiler ve İngilizce bilgilerini yarıştırdı. Uludağ Kolejinden Kıvanç Kayra Togan, Mehmet Ali Kuban ve Ömer Faruk Çetinkaya sınavda önemli bir başarı göstererek Türkiye birincisi oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.