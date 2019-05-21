Şampiyonlar kupalarını yeni rektöre getirdi

Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitelerarası spor müsabakalarında dereceye giren öğrencileri kabul etti.

Samsun ve Muğla'da 7-14 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen üniversitelerarası spor müsabakalarında derece elde eden BUÜ jimnastik, oryantiring, badminton, hentbol ve atletizm takımları, Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'u ziyaret etti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu'nun da hazır bulunduğu buluşmada, öğrencilerin elde ettiği başarıların kendisini gururlandırdığını söyleyen Rektör Kılavuz, “Dünyada değişmez bir kural vardır; çalışan kazanır. Sizler de hedefleriniz doğrultusunda çalıştınız ve müsabakalarda çok güzel dereceler elde ettiniz. Siz çalışacaksınız, kazanacaksınız, bizler de sizlerin bu başarılarını alkışlayacağız. Üniversite yönetimi olarak tüm sporcu öğrencilerimizin yanında olacağız. Elimizden gelen desteği esirgemeyeceğiz. Başarılarınızda önemli katkıları olan akademisyenlerimizi de ayrıca tebrik ediyorum” diye konuştu.

Altyapı desteği sağlanacak

Öğrencilerle ve akademisyenlerle karşılıklı sohbet gerçekleştiren BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversite altyapısında yaşanan bir takım aksaklıkların tespit edildiğini ve en kısa sürede bu sorunların giderilmesi için çalışacaklarını belirtti. Rektör Kılavuz, öğrencilerin sadece derslerine gelip gitmelerinin yanı sıra, üniversite içerisinde sosyal aktiviteler gerçekleştirebilmeleri için de bir takım projeler geliştireceklerini açıkladı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ise gençlerin her zaman önünü açmak gerektiğini vurguladı. Spor başarılarının öğrenciler arasındaki etkileşimi arttırdığına işaret eden Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, alınan tüm başarıların hem öğrencileri hem de akademisyenleri ve üniversite yöneticilerini mutlu edeceğinin altını çizdi.