Şampiyonlar ödülünü aldı

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ve Türkiye Satranç Federasyonu Nilüfer İlçe Temsilciliği ile birlikte düzenlenen “2018-2019 Bursa Yaş Grupları Satranç Turnuvaları Serisi” tamamlandı.
Bu sezon ikincisi düzenlenen seriye satranç severler büyük ilgi gösterdi.
Düzenlendiği satranç turnuvalarıyla, Bursa'yı satrancın merkezi haline getiren Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü 2018-2019 Yaş Grupları Satranç Turnuvalar Serisi'ni tamamlandı. 7, 8, 9, 10 yaş kategorilerinde 27 Ekim 2018 tarihinde başlayan ve 5 Mayıs 2019 tarihinde sona eren turnuvanın 6. serisinde 211 sporcu mücadele etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından şampiyon sporcuların Bisikletle ödüllendirildiği bu uzun soluklu maratonda 7 yaş kategorisinde Can Şimşek, 10 yaş kategorisinde Okan Özgür birinci oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesporlu sporcular Ömer Güneş Türk 8 yaş, Uğur Şenay ise 9 yaş kategorilerinde şampiyonluğa ulaştı.