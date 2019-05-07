Şampiyonlar ödülünü aldı

Bu sezon ikincisi düzenlenen seriye satranç severler büyük ilgi gösterdi.

Düzenlendiği satranç turnuvalarıyla, Bursa'yı satrancın merkezi haline getiren Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü 2018-2019 Yaş Grupları Satranç Turnuvalar Serisi'ni tamamlandı. 7, 8, 9, 10 yaş kategorilerinde 27 Ekim 2018 tarihinde başlayan ve 5 Mayıs 2019 tarihinde sona eren turnuvanın 6. serisinde 211 sporcu mücadele etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından şampiyon sporcuların Bisikletle ödüllendirildiği bu uzun soluklu maratonda 7 yaş kategorisinde Can Şimşek, 10 yaş kategorisinde Okan Özgür birinci oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesporlu sporcular Ömer Güneş Türk 8 yaş, Uğur Şenay ise 9 yaş kategorilerinde şampiyonluğa ulaştı.